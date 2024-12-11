Плановый экспорт продукции АПК из Татарстана за 2024 год выполнен на 87%

Плановый экспорт продукции агропромышленного комплекса Республики Татарстан за 2024 год выполнен на 87%, до конца года необходимо экспортировать продукцию на $50 млн. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Рустем Гайнуллов на круглом столе, посвященном внедрению стандартов Халяль среди товаропроизводителей в Татарстане.

Рустем Гайнуллов сообщил, что стоимость экспортированной из Татарстана продукции в 2024 году уже составила почти $400 млн. В натуральном выражении в республике реализовали продукцию на 550 тыс. тонн.

«До конца года остается совсем мало времени, поэтому нам необходимо еще порядка $50 млн относительно экспорта и продукции»,— отметил Рустем Гайнуллов.

Всего из Татарстана за год планируют экспортировать продукцию АПК на $457 млн в 52 страны мира.

Влас Северин