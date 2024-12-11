В Башкирии к 2030 году планируют построить 300 объектов придорожного сервиса

В 2025–2030 годах в Башкирии должно появиться 300 новых объектов придорожного сервиса, еще 300 — модернизированных. Достижение таких результатов запланировано в проекте концепции развития придорожного сервиса, разработанном республиканским минторгом. Кроме этого, к 2030 году на проходящих в регионе федеральных автодорогах должны быть созданы 22 современные многофункциональные зоны (МФЗ) дорожного сервиса. По две из них необходимо построить в Дюртюлинском, Иглинском, Илишевском Кушнаренковском, Туймазинском и Уфимском районах, по одной — в Аургазинском, Благоварском, Буздякском, Кармаскалинском, Куюргазинском, Мелеузовском, Стерлитамакском и Чишминском районах, а также в Уфе и Кумертау.

В концепции отмечается, что автотрассы Башкирии обслуживают около

1,9 тыс. объектов придорожного сервиса, 56,2% из них расположены на региональных и межмуниципальных, 16,8% — на федеральных дорогах. С 2020 года по сентябрь 2024 года модернизировано более 800 объектов.

Развитие придорожного сервиса сдерживают значительные первичные затраты предпринимателей на строительство инженерных сетей, подъездов, съездов, примыканий и переходно-скоростных полос, отсутствие стандарта для строительства новых объектов и длительность процедур, связанных с изменением характеристик земельных участков.

Наталья Балыкова