Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Башкирии к 2030 году планируют построить 300 объектов придорожного сервиса

В 2025–2030 годах в Башкирии должно появиться 300 новых объектов придорожного сервиса, еще 300 — модернизированных. Достижение таких результатов запланировано в проекте концепции развития придорожного сервиса, разработанном республиканским минторгом. Кроме этого, к 2030 году на проходящих в регионе федеральных автодорогах должны быть созданы 22 современные многофункциональные зоны (МФЗ) дорожного сервиса. По две из них необходимо построить в Дюртюлинском, Иглинском, Илишевском Кушнаренковском, Туймазинском и Уфимском районах, по одной — в Аургазинском, Благоварском, Буздякском, Кармаскалинском, Куюргазинском, Мелеузовском, Стерлитамакском и Чишминском районах, а также в Уфе и Кумертау.

В концепции отмечается, что автотрассы Башкирии обслуживают около

1,9 тыс. объектов придорожного сервиса, 56,2% из них расположены на региональных и межмуниципальных, 16,8% — на федеральных дорогах. С 2020 года по сентябрь 2024 года модернизировано более 800 объектов.

Развитие придорожного сервиса сдерживают значительные первичные затраты предпринимателей на строительство инженерных сетей, подъездов, съездов, примыканий и переходно-скоростных полос, отсутствие стандарта для строительства новых объектов и длительность процедур, связанных с изменением характеристик земельных участков.

Наталья Балыкова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...