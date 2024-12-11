ВС Башкирии оставил в силе штраф Рауфе Рахимовой за дискредитацию ВС РФ

Верховный суд Башкирии оставил без изменения решение Кировского райсуда Уфы, назначившего штраф в размере 30 тыс. руб. медиаменеджеру, издателю портала «Пруфы» Рауфе Рахимовой. В октябре она была признана виновной в дискредитации ВС РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», причиной для судебного разбирательства стали два поста, опубликованные Рауфой Рахимовой во «ВКонтакте» после начала СВО. В первом из них госпожа Рахимова привела результаты опроса о поддержке СВО, проведенного в Telegram-канале «Большой хапок» (сейчас он называется «Однажды в Башкирии», 14 тыс. подписчиков). Около половины участников высказались в поддержку спецоперации. Во втором посте госпожа Рахимова выразила сожаление по поводу гибели бойцов во время СВО.

Вину Рауфа Рахимова не признала. Административное производство она посчитала политически мотивированным за критические публикации «Пруфов» в отношении республиканской власти. Госпожа Рахимова также заявила, что с начала СВО помогала российским бойцам на фронте, беженцам из ДНР и ЛНР и пострадавшим от атак ВСУ в Курской области.

Рауфа Рахимова планирует подать жалобу на вынесенное ВС РБ решение.

Венера Хисамова