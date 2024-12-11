«Синара» открыла первый сервисный центр для ремонта троллейбусов в Челябинске

ООО «Синара — Городские машины» запустило в Челябинске сервисный центр. Он будет обеспечивать техническое обслуживание и ремонт троллейбусов, которые производят на Челябинском заводе городского электрического транспорта (ЧЗГЭТ). В будущем компания планирует создать подобные центры в большинстве регионов своего присутствия, сообщает пресс-служба «Синары».

Сервисный центр расположен в Калининском районе Челябинска, на пересечении улиц Братьев Кашириных и Молодогвардейцев. Его основные задачи — гарантийное обслуживание и ремонт троллейбусов. В будущем там планируют создать склад запчастей для аварийного ремонта и страховочный фонд для гарантийного обслуживания.

Комплекс оборудован отапливаемым ангаром с необходимым оборудованием. Площадь здания позволяет одновременно ремонтировать до четырех троллейбусов.