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Раис Татарстана предложил провести в Казани заседание по сотрудничеству с Малайзией

Раис Татарстана Рустам Минниханов предложил провести одно из заседаний межправительственной комиссии по сотрудничеству между Россией и Малайзией в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе раиса республики.

Рустам Минниханов встретился с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом перед заседанием группы стратегического видения «Россия — Исламский мир». Раис Татарстана прибыл в Куала-Лумпур (столицу Малайзии) с рабочим визитом.

«Надеемся, что российско-малайзийские связи получат свое дальнейшее развитие. Татарстан готов этому активно способствовать»,— заявил Рустам Минниханов.

Анвар Ибрагим отметил важность укрепления сотрудничества между Россией и Малайзией. В 2024 году товарооборот между Татарстаном и штатами иностранного государства увеличился в 1,5 раза и составил 61 млн долларов США.

Ранее стало известно, что Малайзия готова стать партнером БРИКС.

Диана Соловьёва

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