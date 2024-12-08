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Малайзия готова стать партнером БРИКС

Малайзия направила в БРИКС ответ, что готова стать партнером объединения. Об этом заявил посол государства в Москве Чеонг Лун Лай, передает ТАСС.

Посол Малайзии рассказал, что в середине ноября страна получила официальное пригласительное письмо.

«Мы ответили России, которая является председателем в БРИКС, что мы согласны стать частью этого объединения», — сообщил Чеонг Лун Лай.

По итогам саммита БРИКС в Казани 13 стран получили статус партнеров объединения. Как пояснил президент России Владимир Путин, государствам направят приглашения. В случае положительного ответа объявят, какие страны находятся в этом списке.

Диана Соловьёва

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