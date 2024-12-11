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Размер субсидий на СНТ Екатеринбурга увеличили почти на 500 тыс. рублей

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об увеличении размера субсидий для садоводческих товариществ почти на 500 тыс. руб. — таким образом, общий объем направляемых средств превысил 12 млн руб., сообщили в городской администрации.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Около 2,6 млн руб. предназначены для ремонта дорог, на ремонт линий электропередачи направили более 7 млн руб., на проведение противопожарных мероприятий — 2,5 млн руб.

Как рассказал директор департамента потребительского рынка и услуг администрации Екатеринбурга Максим Чаплыгин, специально созданная комиссия, анализируя заявки, выяснила, что чаще всего садоводы обращались с просьбой о выделении субсидии на все, что связано с ЛЭП: монтаж воздушных линий, ремонт опор, приобретение либо ремонт подстанций, увеличение их мощностей. На втором месте в этом году — ремонт внутрисадовых дорог.

Всего в Екатеринбурге зарегистрировано 662 СНТ.

Напомним, в 2025 году субсидии на улучшение условий получат около 45 СНТ Екатеринбурга: их планируется предоставить на строительство воздушных линий электропередачи, строительство дорог, догазификацию.

Ирина Пичурина

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