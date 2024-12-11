Красная Поляна попала в топ направлений для отдыха в горах в декабре

Курорта «Красная Поляна» занял третье место в рейтинге самых популярных направлений для отдыха в горах в декабре. Средняя продолжительность поездки составляет четыре ночи. Средняя стоимость ночи — 14,9 тыс. руб., по данным сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Первое место заняла Ялта. В Южной столице России туристы бронируют номера в среднем на пять ночей. Средняя стоимость ночи размещения составляет 3,2 тыс. руб.

Второе место забрал Кисловодск. Средняя продолжительность поездки — шесть ночей. Средняя стоимость ночи — 4,5 тыс. руб.

«Ъ-Сочи» писал, что на Красной Поляне уже стартовал зимний сезон. Сейчас более 85% отелей курорта и игорной зоны забронированы на новогодние каникулы. Спрос на туры в Красную Поляну в новогодний период сохраняется на уровне прошлого года, несмотря на общий рост интереса к этому направлению на 8–10% за время всего зимнего сезона.

Мария Удовик