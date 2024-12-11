В Чувашии из администрации округа уволят чиновника с судимостью

В Чувашии из администрации Урмарского округа уволят чиновника с судимостью. Он занимал должность исполняющего обязанности замглавы администрации и начальника отдела образования. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В ходе проверки ведомства выявили нарушения при назначении на должность. В трудовом законодательстве установлен запрет на трудовую деятельность в сфере образования гражданам, имеющим судимость за преступления против несовершеннолетних и за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Данные требования не были соблюдены при заключении трудового договора.

Прокуратура района внесла представление в адрес главы Урмарского округа. Чиновника не уволили, поэтому ведомство обратилось в суд с иском.

Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме. После вступления судебного решения в законную силу администрация округа будет обязана в течение трех суток расторгнуть трудовой договор с чиновником.

Диана Соловьёва