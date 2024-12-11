Частная клиника на Ямале незаконно отправила на сортировку мусора медотходы

Сортировочный центр мусора в Тарко-Сале (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) обнаружил на сортировке незаконно выброшенные медицинские отходы, сообщил региональный оператор по обращению с ТКО «Ямал Экология».

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Инцидент произошел 6 декабря, когда во время сортировки отходов один из сортировщиков укололся иглой. При вскрытии мешков были обнаружены шприцы, капельницы, пробирки с кровью и другие медицинские отходы класса Б, при этом в одном из них нашли медицинские документы частной клиники ООО «МЕДиЯ». «Материалы и инструменты, загрязненные биологическими жидкостями, относятся к опасным медицинским отходам с потенциалом инфицирования, которые могут привести к эпидемиям. Теперь сотруднику мусоросортировочного комплекса предстоит обследование на опасные инфекции, а нарушителям грозит внушительный штраф»,— рассказал оператор.

По ст. 8.2. КоАП «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления» предусмотрен штраф для граждан в размере 2-3 тыс. руб., для должностных лиц — 10-30 тыс. руб., для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность БОЮЛ — 30-50 тыс. руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток, для юридических лиц — 100-250 тыс. руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ирина Пичурина