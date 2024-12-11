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За дизайн новой банкноты в тысячу рублей проголосовало почти 400 тыс. россиян

Эльвира Набиуллина проголосовала за новый дизайн банкноты в тысячу рублей

Около 400 тыс. россиян проголосовали за дизайн новой тысячерублевой банкноты, сообщили в пресс-службе Банка России. Свой голос за будущий дизайн купюры уже отдала и глава регулятора Эльвира Набиуллина — она проголосовала онлайн. Голосование стартовало 29 ноября и продлится до 12 декабря.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В Банке России отметили, что сейчас сложно предсказать, сколько символов окажется на новой банкноте, но они точно будут отличаться от старых, образца 1997 года. При этом в новом дизайне, как и ранее, предусмотрены достопримечательности городов, которые объединят в многоплановую композицию.

«Какие из лидеров голосования станут главными объектами, а какие — второго плана, будут решать художники Банка России и Гознака. Им предстоит разработать дизайн банкноты. Они должны гармонично расположить символы на ограниченном пространстве банкноты с учетом ее защитных признаков»,— рассказали в Банке России агентству «РИА Новости».

Предполагается, что в новом дизайне тысячерублевую купюру выпустят в конце 2025 года. Итоговый дизайн банкноты определит совет директоров Банка России после завершения голосования. В октябре прошлого года ЦБ ввел в обращение обновленные банкноты номиналом 1 тыс. и 5 тыс. руб. РПЦ выступила с критикой новой купюры в 1 тыс. руб., так как на изображенной на ней церкви отсутствовал крест. 18 октября регулятор объявил об остановке выпуска банкноты.

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