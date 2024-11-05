В Академическом из-за массового ДТП встали трамваи и образовалась пробка

На улице Вильгельма де Геннина в Академическом районе Екатеринбурга утром произошло массовое ДТП, в результате которого остановилось движение трамваев, на выезде из района образовалась большая пробка, передает портал Е1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По данным очевидцев, белый Porsche пробил шумовое ограждение и вылетел на трамвайную линию, также на путях оказался Mitsubishi, еще две машины — на ул. Вильгельма де Геннина. В результате аварии обломками экрана оказалась завалена автобусная полоса, а движение в сторону трамвайного кольца оказалось заблокировано.

Движение трамваев на текущий момент уже восстановлено.

Напомним, ночью в Свердловской области на 312 км дороги Пермь — Екатеринбург произошло ДТП, во время которого столкнулись два грузовика Scania и «Камаз», пострадавших не было.

Ирина Пичурина