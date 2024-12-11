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В Ханты-Мансийске в результате ДТП погиб водитель автомобиля

В результате аварии в Ханты-Мансийске (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) погиб водитель автомобиля, его пассажир получил травмы, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Фото: ГИБДД Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Фото: ГИБДД Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ДТП произошло 10 декабря около 22:40. По предварительным данным, 23-летний водитель Lada Vesta не справился с управлением, из-за чего машину занесло и вынесло на встречную полосу дороги, где произошло столкновение с BMW под управлением 44-летнего водителя. Водитель «Лады» погиб, его пассажир доставлен в больницу.

По факту происшествия организована проверка.

Напомним, 8 декабря в результате ДТП, произошедшего в Сургуте (ХМАО-Югра), пострадали два пассажира автомобилей. Машины столкнулись после выезда на запрещающий сигнал светофора.

Ирина Пичурина

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