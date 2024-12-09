В Сургуте во время ДТП пострадали два человека

В результате ДТП, произошедшего в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра), пострадали два пассажира автомобилей, сообщили в окружной Госавтоинспекции.

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Инцидент произошел 8 декабря около 15:25 на проспекте Ленина. По предварительной информации, 35-летний водитель Toyota Rav4 ехал по перекрестку на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Toyota Corolla: за рулем был 20-летний водитель, который также выехал на дорогу на запрещающий сигнал. В результате аварии 35-летний пассажир Toyota Rav4 и 32-летняя пассажирка Toyota Corolla получили травмы.

Напомним, на прошлой неделе в ХМАО на трассе Сургут — Лянтор в результате ДТП с автобусом пострадали два человека в автомобиле. Авария произошла 4 декабря в 17:40 в Сургутском районе.

Ирина Пичурина