Глава МИД Турции: вмешательство третьих сил обострит ситуацию в Грузии

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан предупредил о возможном усилении напряженности в Грузии из-за вмешательства третьих сил. Об этом он заявил в турецком парламенте во время обсуждения параметров бюджета на 2025 год. Очередная протестная акция в центре Тбилиси, завершившаяся минувшей ночью, прошла спокойно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«События в Грузии еще раз продемонстрировали наличие хрупкого равновесия в регионе. Вовлечение третьих сторон может еще больше осложнить развитие событий»,— заявил господин Фидан на Генеральной ассамблее Великого национального собрания (цитата по «РИА Новости»).

Митинги в центре Тбилиси проходят каждый вечер с 28 ноября из-за решения правящей партии «Грузинская мечта» приостановить до 2028 года переговоры о вступлении страны в Евросоюз. Некоторые акции сопровождались столкновениями протестующих и силовиков: первые использовали пиротехнику, а против них применяли слезоточивый газ и водометы. По данным МВД Грузии, за две недели было задержано 400 человек, пострадало 150 полицейских.

О ситуации в стране — в материале «Ъ» «В Грузии произошел перелом в непонятную сторону».