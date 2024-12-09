МВД Грузии зафиксировало около 60 краж с начала протестов в Тбилиси

В центре Тбилиси с 28 ноября — даты начала протестных акций — совершено порядка 60 краж. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе. По его словам, за тот же период в результате действий демонстрантов пострадало свыше 150 правоохранителей, было задержано более 400 человек.

По словам господина Дарахвелидзе, пользуясь ситуацией, злоумышленники нападали на торговые центры, магазины, бары, рестораны и супермаркеты. В результате были украдены различные товары, деньги, одежда и другие предметы.

Александр Дарахвелидзе также отметил разбойное нападение, совершенное на ювелирный магазин Swarovski, расположенный рядом с зданием парламента. Замглавы МВД республики добавил, что во время митингов были повреждены объекты городской инфраструктуры, частные автомобили и мотоциклы, а также личные вещи граждан.

Накануне, 8 декабря, грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что парламент до конца года примет закон, запрещающий закрывать лицо на массовых мероприятиях. По его словам, инициатива «поможет предотвратить насилие» во время проведения собраний.

Новая волна протестов в Грузии началась из-за решения парламента приостановить процесс евроинтеграции до 2028 года. 3 декабря Конституционный суд страны отклонил иск президента Грузии Саломе Зурабишвили и 30 представителей оппозиции о признании парламентских выборов неконституционными.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «В Грузии произошел перелом в непонятную сторону».