Глава ЯНАО сообщил о планах проиндексировать зарплаты в АО «Ямалкоммунэнерго»

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) учтут расходы на увеличение зарплат сотрудников АО «Ямалкоммунэнерго» на долгосрочном периоде регулирования, рассказал губернатор Дмитрий Артюхов в ответе на вопрос «Ъ-Урал» после прямой линии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

«Сложная тема, потому что все, что будет добавлено в плане зарплат, автоматически будет переходить в тариф. Там есть определенные ограничения, нельзя взять и поднять зарплату на 50%, тарифное регулирование в этом плане достаточно консервативно, зашита логика того, чтобы повышать производительность труда, внедрять современные подходы»,— сказал глава Ямала.

Господин Артюхов добавил, что на рост зарплат могут повлиять конкретные руководители отделений АО «Ямалкоммунэнерго». «Есть возможность любому специалисту удвоить зарплату, тут пусть руководители на местах принимают решения. Где-то это может будет за счет сокращения вспомогательных функций, юристов, бухгалтеров, бригада получит источник для повышения»,— пояснил он.

Напомним, в ходе автопробега «Честный маршрут» Дмитрия Артюхова работники компании сообщили о переработках, зарплате менее 50 тыс. руб. и оттоке персонала в АО «Ямалкоммунэнерго». На встрече с жителями в Муравленко Дмитрий Артюхов порекомендовал работнице уволиться с предприятия и «дерзать в других местах». После аналогичных жалоб в Губкинском и Надыме губернатор заверил, что власти «внимательно пообщаются с руководством» организации и обсудят повышение тарифов на коммунальные услуги для поднятия зарплат на предприятии.

В АО «Ямалкоммунэнерго» «Ъ-Урал» сообщили, что средняя заработная плата сотрудников компании составляет около 85 тыс. руб., предприятие ежегодно проводит ее индексацию. «Мы находимся в определенных рамках и в них осуществляем свою деятельность, при этом средства, учтенные в тарифах, используются в полном объеме, экономия средств отсутствует»,— отметили в пресс-службе.