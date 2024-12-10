Продажа муниципального имущества принесет казне Ростова 70,2 млн рублей

Депутаты городской думы Ростова-на-Дону на декабрьском заседании утвердили прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Согласно опубликованному на официальном сайте горадминистрации документу, в 2025 году власти города планируют приватизировать одно нежилое помещение. Речь идет о четырех комнатах (общая площадь — 32,7 кв. м) на первом этаже дома № 108 по Днепровскому переулку.

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Отмечается также, что исходя из анализа экономических характеристик планируемого

к приватизации муниципального имущества и опыта его продаж, в 2025 году ожидается получение 26,2 млн руб., в 2026 году — 26,6 млн руб. в 2027 году — 17,4 млн руб.

«Основными задачами приватизации муниципального имущества Ростова-на-Дону <...> являются сокращение числа муниципальных унитарных предприятий, формирование доходов бюджета города. Максимальная бюджетная эффективность приватизации каждого объекта муниципального имущества будет достигаться за счет принятия решений о способе приватизации на основании экономической ситуации, проведения оценки рыночной стоимости имущества...»,— говорится в тексте документа.

Дмитрий Михеенко