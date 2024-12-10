В Ростове неизвестный водитель сбил подростка на пешеходном переходе

Вечером 10 декабря в донской столице произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области.

Согласно сообщению, около дома № 45/2 по пр. Шолохова неустановленный водитель наехал на подростка 2009 года рождения, когда тот переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП несовершеннолетнего пешехода доставили в медицинское учреждение.

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают личность водителя.

Анастасия Казуков