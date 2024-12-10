Прогнозируемый доход бюджета Ростова в 2025 году составит 59,7 млрд рублей

Депутаты городской думы Ростова-на-Дону на прошедшем заседании муниципального парламента утвердили основные характеристики бюджета города на 2025 год. Как указано в опубликованном на официальном сайте горадминистрации документе, прогнозируемый объем доходов бюджета Ростова в будущем году составит 59,7 млрд руб. Общий объем бюджетных расходов прогнозируется в размере 59,5 млрд руб. Профицит бюджета города в 2025 году прогнозируется в размере 221,3 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Утвержден также верхний предел муниципального внутреннего долга города на 1 января 2026 года. Он составит 5,2 млрд руб. Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга Ростова-на-Дону на 2025 год утвержден в размере 780,9 млн руб.

Парламентарии также утвердили основные характеристики бюджета города на плановый период 2026 и 2027 годов. Так, прогнозируемый объем доходов городской казны на 2026 год составляет 49,8 млрд руб., на 2027 год — 48,7 млрд руб. Общий объем расходов на 2026 год — 49,6 млрд руб., на 2027 год — 48,5 млрд руб.

Верхний предел муниципального внутреннего долга города на 1 января 2027 года должен составить 4,9 млрд руб., на 1 января 2028 года — 4,7 млрд руб.

Бюджет Ростова-на-Дону на плановый период 2026 и 2027 годов прогнозируется с профицитом в размере 221,3 млн руб. ежегодно.

Объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств города на 2025 год утвержден в размере 4,1 млрд руб., на плановый период 2026 и 2027 годов — 4,16 млрд руб. ежегодно. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Ростова-на-Дону на 2025 год утвержден в размере 4,5 млрд руб., на 2026 год — 2,2 млрд руб., на 2027 год — 1,7 млрд руб.

Депутаты гордумы Ростова-на-Дону внесли изменения в бюджет на 2024 год, а также плановый период 2025 и 2026 годов. В частности, как следует из опубликованного на официальном сайте горадминистрации решения, прогнозируемый общий объем доходов городской казны в 2024 году увеличен на 208 млн руб. — с 72,8 млрд до 73 млрд руб. Также на 210 млн руб. увеличен и объем расходов — с 75,7 млрд до 75,9 млрд руб.

Кроме того, расходы городской казны за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета на 2024 год решено увеличить с 46,8 млрд руб. до 47 млрд руб. (в том числе, за счет субвенций из бюджета области на 2024 год — с 18,1 млрд до 18,6 млрд руб., а за счет субсидий из областного бюджета на 2024 год — сократить с 27,7 млрд до 27,3 млрд руб.).

Дмитрий Михеенко