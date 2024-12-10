В Заволжском районе Ярославля восстановили электроснабжение

Энергетики восстановили электроснабжение в Заволжском районе Ярославля после аварии, сообщили в пресс-службе филиала ПАО «Россети Центр» —«Ярэнерго».

«Ъ-Ярославль» сообщал, что произошло повреждение двух кабельных линий 10 кВ, в результате чего без света остались жители улиц Серго Орджоникидзе, Космонавтов, Мирной, а также проспекта Авиаторов.

Как сообщили в энергокомпании, авария произошла на сетях ООО «Техпромэксперт». Для устранения последствий выехало четыре бригады РЭС «Яргорэлектросеть».

Работы проводились поэтапно. К 18:50 электроэнергию вернули 90% потребителей, а в 19:32 электроснабжение было полностью восстановлено.

Антон Голицын