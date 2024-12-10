В Ярославле часть Заволжского района осталась без света

В Ярославле в домах на некоторых улицах Заволжского района выключили свет. Как сообщили в пресс-службе филиала ПАО «Россети Центр» -«Ярэнерго», специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал «Ярославль LIVE / Лайв (18+)» Фото: Telegram-канал «Ярославль LIVE / Лайв (18+)»

В соцсетях местные жители рассказывают, что света нет в домах на проспекте Авиаторов, улицах Серго Орджоникидзе, Космонавтов, Мирная. Не работают и светофоры. На место направлены четыре бригады специалистов.

«Произошло повреждение 2-х кабельных линий 10 кВ. Причины повреждения уточняются. В 17:27 часть улиц уже запитаны. Подача электроэнергии по оставшимся потребителям будет восстановлена ориентировочно в 19:00»,— сообщили в пресс-службе.

Днем ранее, 9 декабря, свет отключался в центральной части города.