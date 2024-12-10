Лукашенко назвал события в Сирии уроком для Белоруссии

Президент Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Борисов прокомментировал события в Сирии, где к власти пришли исламисты, а глава государства Башар Асад оставил пост и улетел в Москву. Господин Лукашенко заявил, что конфликт в Сирии — урок для Белоруссии.

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«Там такой замес, что это только начало, мне кажется, а сейчас начнется борьба за власть. В Сирии идет борьба основных игроков мировых»,— сказал господин Лукашенко в интервью БЕЛТА.

По его словам, Сирию в свое время превратили в полигон для борьбы крупных государств. Он подчеркнул важность самостоятельного определения судьбы государства и призвал белорусский народ сберечь свою страну.

О событиях в Сирии — в материале «Ъ».