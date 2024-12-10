«Многодетные семьи должны стать элитой»

Владимир Путин подписал указ о создании Совета при президенте РФ по реализации демографической и семейной политики. Его возглавит спикер Совета федерации Валентина Матвиенко. Ранее президент призвал создать условия для перелома демографической ситуации в России в 2025 году. О том, какие меры для этого необходимо принять, «Ъ-Ростов» рассказала руководитель региональной общественной организации многодетных семей «Донская семья» Людмила Киселева.

Людмила Киселева

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«Демографическая ситуация в Ростовской области, как и в целом в России, очень печальная. Тренд на уменьшение рождаемости не новый, ему около десяти лет. По данным управления ЗАГС региона, в 2018 году родились 41,6 тыс. детей, а в 2022-м — только 33 тыс. Многие эксперты в первую очередь говорят о влиянии экономических проблем на этот фактор. Однако мне кажется куда более важным идеологический вопрос — образ и статус семьи в обществе и государстве.

В Советском Союзе граждане были ориентированы на создание семьи, это считалось важнейшей ценностью. Детей заводили в молодом возрасте, даже не имея больших доходов и живя вместе со старшими родственниками. Это не считалось проблемой, ни у кого не возникало сомнений, что семья — это важно и необходимо для каждого человека. В России 90-х общество утратило эту "семейную скрепу", на место прежних идеалов пришли новые. Сейчас мы пожинаем плоды отсутствия четкой идеологической политики. Молодые люди не понимают, зачем им вообще рожать детей, у них не сформировано представление о семье как о чем-то приносящем счастье и удовлетворение жизнью.

На мой взгляд, с этим нужно бороться построением нового образа семьи. Показывать, что семья — это опора и уют, дети — наше будущее и продолжение, их воспитание — уникальный интересный опыт, а многодетные семьи — не какие-то маргинальные ячейки. Об этом нужно говорить с детьми в школах, такие ценности должны транслироваться в произведениях искусства, государство должно оказывать поддержку молодым и многодетным семьям.

Еще выправить демографическую ситуацию могло бы изменение отношения к мигрантам. Переселенцы из стран ближнего Востока — близкие нам люди, они приезжают сюда работать, платят налоги, учат язык, рожают детей. Плохо, что некоторые относятся к ним с излишним опасением и даже ненавистью. Мы, наоборот, должны создавать комфортные условия для новых граждан и их семей.

Социальная поддержка от государства в виде выплат, компенсации и льгот — не главное в решении демографической проблемы. А ориентирование государственной системы на семейную политику решит многое. Чиновники должны работать день и ночь на улучшение жизни семей с детьми, создавать не только необходимые, а лучшие условия жизни для них. Многодетные семьи должны стать элитой, тогда и стремление к их созданию будет естественным».