Жителям Ростова организовали подвоз воды в связи с аварией на Нагибина
Администрация Ворошиловского района организовала подвоз воды ростовчанам из-за устранения дефекта на водоводе по пр. М. Нагибина. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Машина с водой размещена по адресу пр. Ленина, 103 и будет работать до 19:30.
Ранее «Ъ-Ростов» сообщал об отсутствии холодного водоснабжения на ул. 1-я Краснодонская, пер. Омский и пер. Дунайский из-за порыва. Завершение ремонтных работ и подача воды планировались до 16:00 сегодня.