Ростовская область вошла в число регионов, где меньше всего нарушают ПДД

По итогам 2023 года Ростовская область вошла в число регионов, где реже всего нарушают правила дорожного движения. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на Росстат.

В Ростовской области менее пяти водителей на 100 тыс. человек нарушали правила дорожного движения в 2023 году. Такие же показатели у Севастополя, Костромской, Орловской, Тульской областей и республик Чечня и Марий-Эл.

Больше всего нарушителей ПДД в 2023 году зафиксировано в республике Осетия — более 20 человек на 100 тыс. водителей, и в Алтайском крае — от 15 до 20 человек на 100 тыс. водителей.

Также по данным агентства ТАСС, Госдума рассмотрит поправки об увеличении штрафов за нарушение правил дорожного движения. За езду без ремней безопасности и проезд на красный свет штраф может быть увеличен с 1 тыс. руб. до 1,5 тыс. руб., за управление транспортным средством в алкогольном состоянии и передачу прав лицу в состоянии алкогольного опьянения с 40 тыс. руб. до 45 тыс. руб.

Ева Китаева