Донские власти планируют привлечь казаков к профилактической работе среди цыган

Власти Ростовской области планируют привлечь казаков и силовые структуры к профилактической работе среди цыганского населения. Об этом сообщает портал 1rnd.

Местные власти городов и районов региона будут проводить мониторинг мест проживания цыганских общин. Правоохранителей привлекут к мероприятиям для усиления контроля за соблюдением законодательства России по различным вопросам – от подключения к коммуникациям до соблюдения ПДД и выполнения требований об образовании и брачном возрасте.

Также региональный департамент по делам казачества должен до 31 марта разработать план развития кадетских корпусов на юго-востоке Ростовской области.

Анна Марьина