Прокуратура начала проверку из-за отключения света в Ярославле

Прокуратура Ярославля организовала проверку по факту массового отключения электроэнергии в Заволжском районе города. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства об энергоснабжении населения, включая вопросы его бесперебойной подачи и своевременного обслуживания электросетевого хозяйства»,— сообщили в пресс-службе.

Напомним, вечером 10 декабря часть Заволжского района осталась без света. Под отключение попали дома на проспекте Авиаторов, улицах Серго Орджоникидзе, Космонавтов, Мирная. Специалисты «Ярэнерго» выехали на место. К 19:32 электроснабжение было полностью восстановлено, сообщили в пресс-службе филиала ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго».

«Причиной повреждения оборудования "Ярэнерго" стала авария в сетях сторонней сетевой организации ООО "Техпромэксперт"»,— сообщили в пресс-службе.

Алла Чижова