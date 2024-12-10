В Тюмени тарифы ЖКХ могут поднять на 19%

Тарифы на оплату ЖКХ в Тюмени могут поднять на 19%. Это следует из пояснительной записки к постановлению губернатора области, которую опубликовали на портале правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее правительство РФ одобрило повышение тарифов ЖКХ с первого июля 2025 года на 10,9% с отклонением в 2,1%. Однако позже власти региона изменили планируемый рост значений для некоторых муниципалитетов.

Тариф в Тюмени повысят на 19%, Тобольске — на 17,8%, в Исетском районе — на 18,6%. Изменения коснутся и ряда сельских поселений Тюменского района. Среди них Каскаринское сельское поселение (19,10%), поселок Боровский (17,19%) и Переваловское сельское поселение (19,09%).

Для остальных муниципальных образований и сельских поселений тарифы на ЖКХ с первого июля по 31 декабря 2025 года повысятся на 13%.

Напомним, ранее в Свердловской области правительство РФ утвердило повышение тарифов ЖКХ в 2025 году. Его индекс с середины года составит 13%. Размер его предельного отклонения — 2,1%. Так, минимальное повышение тарифов с 1 июля 2025 года составит 10,9%, максимальное — 15,1%.

Ксения Тарских