Завершено расследование дела в отношении участника массовой драки в Тутаеве

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Рыбинска, который обвиняется в угрозе применения насилия в отношении сотрудника Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ярославской области.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в ночь на 19 сентября полиция и росгвардейцы пресекли разборку со стрельбой в центре Тутаева. В ходе оперативных мероприятий один из участников разборки, пытаясь избежать возможного задержания и имея при себе травматический пистолет, «с расстояния около пяти метров произвел выстрел в направлении сотрудника СОБР».

Житель Рыбинска обвиняется по ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти). Расследование уголовного дела в отношении него завершено, доказательства собраны, дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Напомним, что остальные участники массовой драки еще в сентябре получили административный арест. Подробнее о массовых задержаниях в Тутаеве — читайте в материале «Ъ-Ярославль».

Алла Чижова