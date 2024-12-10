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«Локомотив» подписал Богдана Киселевича

Ярославский ХК «Локомотив» заключил пробный контракт с защитником Богданом Киселевичем. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Фото: ХК «Локомотив»

Фото: ХК «Локомотив»

Контракт заключен до 23 декабря, после этого клуб либо подпишет полноценное соглашение, либо расстанется с игроком. Богдан Киселевич в 2018 году стал олимпийским чемпионом вместе со сборной России. Он играл за «Северсталь», ЦСКА, «Авангард» и «Нефтехимик». На его счету 789 матчей в КХЛ.

Ранее ярославский клуб подписал пробный контракт с российским форвардом Ильей Николаевым. 9 декабря стало известно о том, что в тренерский штаб «Локомотива» вошел экс-тренер омского «Авангарда» Антон Курьянов.

Сейчас железнодорожники находятся на сборах, ближайшая игра 17 декабря.

Алла Чижова

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