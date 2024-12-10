Антона Курьянова в «Локомотив» пригласил Игорь Никитин

Главный тренер ярославского ХК «Локомотив» Игорь Никитин связался с Антоном Курьяновым после того, как омский «Авангард» объявил о расторжении контракта. Об этом господин Курьянов рассказал в интервью «Матч ТВ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 9 декабря «Локомотив» объявил о вхождении в тренерский штаб Антона Курьянова. Ранее экс-тренер омского клуба уже играл с наставником «Локомотива» Игорем Никитиным в «Авангарде», знакомы они более 20 лет. По словам господина Курьянова, именно Никитин позвал его к себе.

«Когда "Авангард" объявил о том, что я больше в омском клубе не работаю, Игорь Валерьевич мне позвонил: "Что дальше думаешь?" — "Я готов работать". — "Не торопись с решением. Мы сейчас в поездке. Чуть попозже дам обратную связь". Через какоето время Никитин позвонил и пригласил приехать в Ярославль, пообщаться с руководителем клуба Юрием Яковлевым»,— цитирует сайт тренера.

Первого рабочего дня у Антона Курьянова в «Локомотиве» еще не было, так как команда улетела на сборы. Как рассказал новый тренер железнодорожников, он вместе с Антоном Бутом будет отвечать за нападение и решать, как можно усилить данное направление.

«Я буду еще входить в курс дела — готов делать все, чтобы усилить "Локомотив" и принести пользу команде»,— сказал господин Курьянов.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», господин Курьянов в октябре покинул пост генерального менеджера омского «Авангарда», чтобы сосредоточиться на работе в тренерском штабе. Однако уже в начале декабря он и вовсе покинул клуб.

Сейчас «Локомотив» занимает первое место в Западной конференции и общей таблице КХЛ. Ярославцы выиграли в 28 матчах и проиграли — в восьми. На счету команды 58 очков. Следующая игра команды состоится 17 декабря.

Алла Чижова