Неоправданные доходы

Ленинский райсуд Нижнего Тагила по иску прокуратуры Свердловской области взыскал в доход государства с бывшего полицейского из отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД «Нижнетагильское» Евгения Пырина 9,5 млн руб., автомобиль марки Lexus RX 300 и квартиру. Имущество он оформил на знакомую. По данным надзорного ведомства, бывший сотрудник полиции не смог доказать законность получения денежных средств. Сейчас его судят за получение крупной взятки и незаконное предпринимательство. По версии следствия, он незаконно продал местным предпринимателям немаркированных табачных изделий на 90 млн руб. Из правоохранительных органов Евгений Пырин был уволен в 2023 году.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, Ленинский райсуд Нижнего Тагила (Свердловская область) взыскал в доход государства с бывшего начальника отделения по выявлению преступлений на потребительском рынке, в сферах интеллектуальной собственности, оборота подакцизных товаров и агропромышленном комплексе отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД «Нижнетагильское» квартиру, автомобиль марки Lexus RX 300 и деньги в размере 9,5 млн руб. — эквивалент стоимости квартиры, расположенной на территории иностранного государства. По данным «Ъ-Урал», речь идет о бывшем полицейском Евгении Пырине.

По данным прокуратуры, он незаконно приобрел имущество в период с 2020 по 2023 год.

«На денежные средства, законность получения которых не подтверждена, он приобрел в марте 2022 года автомобиль Lexus RX 300, в июле 2022 года квартиру в г. Нижний Тагил, в январе 2023 года квартиру на территории иностранного государства. При этом право собственности на указанное имущество он оформил на свою знакомую»,— сообщили в прокуратуре.

Подчеркивается, что стоимость приобретенного имущества не соответствует задекларированному совокупному доходу семьи бывшего полицейского за три года.

Сейчас суд Нижнего Тагила рассматривает уголовное дело в отношении Евгения Пырина, ему предъявлено обвинение по п. «б» ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), п. «б», ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки в особо крупном размере), п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере) и по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере).

По версии следствия, с 2020 по 2023 год он систематически получал от предпринимателя Эльвиры Кузнецовой денежное вознаграждение «за совершаемое в отношении нее попустительство по службе».

По данным СКР, Евгений Пырин не пресекал ее незаконную торговлю немаркированными табачными изделиями и предупреждал о предстоящих проверках, которое проводило возглавляемое им отделение.

По версии следствия, Евгений Пырин участвовал в обороте немаркированной табачной продукции, которую приобретал и передавал предпринимателям, всего ему удалось реализовать более 500 тыс. пачек сигарет. «В результате своей незаконной предпринимательской деятельности обвиняемый извлек доход в размере более 90 млн руб., придав правомерный вид владения, пользования и распоряжения частью из этой суммы в особо крупном размере», — сообщали ранее в СУ СКР по Свердловской области. Начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых отметил, что Евгений Пырин был уволен из полиции 28 февраля 2023 года.

По данным следствия, Эльвира Кузнецова хранила в целях сбыта более 300 тыс. немаркированных пачек сигарет на общую сумму свыше 30 млн руб. Ей предъявлено обвинение по п. «б» ч.6 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки в особо крупном размере).

Напомним, в конце ноября по иску прокуратуры с бывшего участкового отдела полиции № 18 МУ МВД «Нижнетагильское» было взыскано более 2,2 млн руб. в доход государства. По данным надзорного ведомства, он не смог доказать законность получения этих средств.

Управляющий партнер московской коллегии адвокатов Rubicon Виктория Шевцова рассказала «Ъ-Урал», что число конфискаций у госслужащих в пользу государства с каждым годом растет. «Важно понимать, что по закону конфискация – не наказание, а мера уголовно-правового характера. А это принципиальная разница: согласно действующему законодательству, власти имеют право конфисковать у коррупционеров только имущество или денежные средства, которые получены незаконным путем»,— сказала она. По словам госпожи Шевцовой, если приобретенное имущество значительно превышает размер заработка — это лишь повод для контроля за расходами и проведения проверки.

Адвокат московской коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Виталий Богомолов в разговоре с «Ъ-Урал» подчеркнул, что практика изъятия активов у сотрудников госорганов в доход государства обширная. «Как правило, определяется заработная плата госслужащего и какие активы он приобрел за определенный период времени. Если доходы не соответствуют расходам, то такие иски в 99% случаев судом удовлетворяются. О том, что подобная практика сейчас очень распространена и обширно применяется говорит тот факт, что за 2023 год в доход государства было взыскано судами более 400 млрд руб.», — отметил Виталий Богомолов.

Мария Шараева