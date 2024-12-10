Цена на бензин АИ-92 снизилась более чем на 7%

Стоимость бензина марки АИ-92 на биржевых торгах снизилась более чем на 7%, а цена марки АИ-95 — более чем на 5%, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Цена бензина АИ-92 снизилась до 53 460 руб. за тонну, а цена АИ-95 — до 57 104 руб. за тонну.

Другие виды топлива также подешевели. Цена на межсезонное летнее топливо с начала декабря снизилась с 60 265 до 58 250 руб. за тонну, цена зимнего — с 71 853 до 69 703 руб. за тонну. Стоимость межсезонного топлива также снизилась до 55 063 руб. за тонну, в начале месяца цена была 57 109 руб. за тонну.

28 ноября правительство сняло запрет на экспорт бензинов для производителей нефтепродуктов в рамках действующего ограничения, срок которого был продлен до 31 января 2025 года. За день до этого «Ъ» писал, что правительство может пойти на такой шаг, а основным лоббистом этой инициативы собеседники называли «Сургутнефтегаз», который опасался затоваривания на Киришском НПЗ.

Подробнее — в материале «Бензину отмерили сроки».