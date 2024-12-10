Директора УК в Казани оштрафовали на 51 тысячу рублей за плохое содержание дома
Директор управляющей компании «ЖКХ Гвардейская» оштрафован на 51 тыс. руб. за несоблюдение правил содержания многоквартирного дома на улице Аделя Кутуя. Об этом сообщает пресс-служба Госжилинспекции Татарстана.
Нарушения выявили после жалобы собственника. Инспекторы зафиксировали мусор на чердаке и в подвале, отсутствие теплоизоляции на сетях отопления, трещины и просадки в отмостке, отслаивающуюся краску на лестничных площадках, захламление мест общего пользования и отсутствие доводчика на входной двери второго подъезда.
Как уточнили в ведомстве, этим летом руководитель компании уже привлекался к административной ответственности за аналогичные нарушения, но не принял необходимых мер. Новый штраф назначен за повторное игнорирование требований законодательства.