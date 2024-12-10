Путин поддержал идею создать правозащитную организацию в БРИКС

Президент Владимир Путин поддержал идею создать правозащитную организацию БРИКС и заявил, что российские власти сделают все для ее эффективной работы. С предложением организовать правозащитный центр выступил член Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Ионов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

На встрече президента с членами СПЧ господин Ионов отметил, что создание международной НПО в рамках союза БРИКС поможет сформировать «новую глобальную архитектуру гуманности» (цитата по «РИА Новости»). «Под эгидой этой организации будет работать мультиязычный мониторинговый правозащитный портал, где будет размещена общедоступная итоговая информация об отчетах по соблюдению прав человека в разных регионах»,— пояснил он.

Владимир Путин инициативу поддержал. «Нужно обеспечить соблюдение прав человека в нашей стране... Мы готовы поддержать вашу работу и сделаем все, чтобы новый национальный правозащитный центр работал эффективно»,— сказал президент.

В сентябре 2024 года на IX юридическом форуме стран БРИКС в Москве тема защиты прав человека впервые стала одной из главных. В форуме приняли участие делегаты из Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, Египта, Ирана, ОАЭ и Эфиопии. В рамках дискуссии о западной системе защиты прав человека уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила развивать в рамках БРИКС собственную международную правозащитную систему.

Подробнее — в материале «Ъ» «Правозащита вступила в БРИКС».