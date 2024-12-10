В Новочеркасске экс-заведующего колледжа осудили на восемь лет за взятки

Новочеркасский городской суд приговорил бывшего заведующего заочного отделения Новочеркасского машиностроительного колледжа к семи годам и десяти месяцам колонии строгого режима. 40-летний педагог признан виновным в получении взяток от студентов (ч. 3 ст. 290 УК РФ и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщил источник «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах.

Расследованием уголовного дела занимались следователи СУ СКР по Ростовской области.

В зале суда было установлено, что осужденный с мая 2019 года по апрель 2022-го получил 180 тыс. руб. в качестве взяток от студентов. За это он принимал у обучающихся зачеты и экзамены без фактической проверки их знаний.

По данным источника «Ъ-Ростов», в правоохранительные органы обратились сами студенты. Суд также запретил бывшему заведующему отделением машиностроительного колледжа заниматься педагогической деятельностью пять лет. Приговор в законную силу не вступил.

Ева Китаева