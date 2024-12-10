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Коммерсантъ FM
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ЗАО «Первая мебельная фабрика»

Первая мебельная фабрика основана в 1945 году. В 1956 году фабрика была перепрофилирована под выпуск деталей для сборки мебели и получила название «Древтехдеталь». В 1993 году «Древтехдеталь» была реорганизована в ЗАО «Первая мебельная фабрика». Сейчас собственником компании является Александр Шестаков.

Холдинг включает в себя мебельные центры в Санкт-Петербурге и Москве: «Мебель-Сити», «Мебель-Сити-2», «Мебель-Сити Москва». Также в него входят торговый комплекс «Гарден-Сити» в Санкт-Петербурге и спортивная ледовая арена «Шанс Арена». По данным СПАРК, выручка компании за 2023 год составила 2,3 млрд руб., увеличившись на 31,41%.

  • Газета «Коммерсантъ» №229 от 11.12.2024, стр. 10

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