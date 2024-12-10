Столичная компания поставляла в донские воинские части некачественные продукты

В столовых воинских частей Ростовской и Волгоградской областей обнаружены фальсифицированные продукты питания. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По информации пресс-службы, основной поставщик продуктов – ООО «РБЕ “Филиал ЮГ”». При проверке компании был выявлен ряд нарушений. В частности, фальсификация продукции растительными жирами, консервантами, наличие мяса птицы, не указанного в на упаковках, антибиотиков, а также нестероидных противовоспалительных средств.

По итогам проверки в отношении пяти должностных лиц ООО «РБЕ “Филиал ЮГ”» возбудили административные дела по ч. 1 ст. 14.43 КРФ об АП («Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов». Им назначили штрафы.

Генеральному директору организации объявлено представление об устранение всех выявленных нарушений.

Согласно данным Kartoteka.ru, ООО «РБЕ “Филиал ЮГ”» было зарегистрировано в Москве в 2020 году. Генеральным директором указан Александр Бондаренко. Организация специализируется на деятельности предприятий общественного питания.

Анастасия Казуков