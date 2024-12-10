Михаил Боровицкий принял участие в «Елке желаний»

Председатель Ярославской областной думы Михаил Боровицкий исполнит новогодние желания детей из Пошехонского района и Запорожской области в рамках акции «Елка желаний». Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в заксобрании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Боровицкий

Фото: Ярославская областная дума Михаил Боровицкий

Фото: Ярославская областная дума

Новогодняя елка с «шарами желаний» детей-участников акции установлена в здании Ярославской областной думы. Спикер регионального парламента исполнит желания 12-летнего Ивана из Пошехонья и 7-летнего Назара из села Новое Запорожской области. Оба ребенка мечтают о велосипедах.

«Хорошие и добрые традиции надо поддерживать. Акция "Елка желаний" — одна из них. Она проводится уже несколько лет, и каждый год дарит радость и новогоднее настроение большому числу ребят. Это очень важно: дети должны верить в новогоднее чудо, мечтать, а их мечты должны исполняться»,— сказал Михаил Боровицкий.

Спикер призвал коллег-депутатов и всех желающих присоединиться к акции и исполнить хотя бы одну детскую мечту. Всероссийская акция «Елка желаний» проводится в канун Нового года с 2018 года. Проект реализует «Движение Первых» при поддержке «Росмолодежь. Добро». Всероссийский старт акции дал накануне, 5 декабря, президент России Владимир Путин. 6 декабря участие в акции принял губернатор Михаил Евраев. Глава региона также пригласил поддержать традицию руководителей министерств, депутатов, промышленников.

Исполнить мечту ребенка, оказавшегося в трудной жизненной ситуации, может также любой желающий. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте акции «елкажеланий.рф» и следовать инструкциям. Новогодние елки с шарами-желаниями детей установлены также в администрациях районов.

Алла Чижова