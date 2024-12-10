В Чувашии выявили финансовую пирамиду и нелегального кредитора

В январе–сентябре 2024 года в Чувашии Банк России выявил двух нелегальных участников финансового рынка. Одна из компаний имела признаки финансовой пирамиды, а вторая — незаконного кредитора. Об этом сообщили в пресс-службе Отделения — Национального банка по Чувашской Республике.

Финансовая пирамида предлагала клиентам вложить средства в якобы прибыльные инвестиционные проекты через сайт. Доход организации обеспечивался за счет вложений новых участников. Граждане не могут заработать на таких проектах. Организаторы после получения денежных средств исчезают.

У второго нелегального участника финансового рынка не было законных оснований, чтобы выдавать потребительские займы. Кредитор также не был включен в соответствующий реестр Банка России и не имел права выдавать займы. Как сообщили в пресс-службе Национального банка Чувашии, такие кредиторы используют незаконные методы взыскания задолженности.

Диана Соловьёва