ГК Sova возглавила рейтинг застройщиков Ростовской области

ТОП застройщиков Ростовской области по потребительским качествам жилых объектов в декабре 2024 года возглавила ГК Sova. Рейтинг составлен аналитиками портала erzrf.ru. Застройщик, поднявшийся за месяц на три позиции, зарегистрирован в Батайске, возводит два ЖК, в настоящее время в строительстве находится 64,7 тыс. кв. м.

На втором месте рейтинга — СЗ «Два капитана», потерявший за месяц одну строчку. Застройщик зарегистрирован в Ростове-на-Дону, строит один ЖК — 49 квартир, 7,6 тыс. кв. м. На третьем месте, как и месяц назад, зарегистрированный в Краснодарском крае федеральный девелопер «Неометрия». Застройщик возводит 253 тыс. кв. м жилья в регионе.

Новички рейтинга в Ростовской области — СЗ «Театралстрой» (четвертое место) — 12,5 тыс. кв. м и СЗ «Завод» из Ставропольского края (восьмое место) — 11,8 тыс. кв. м.

Больше всего в декабрьском рейтинге потерял застройщик «СК 10», опустившись со второго на 18-е место.

Василий Хитрых