Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мультимодальный маршрут из Челябинска в «Завьялиху» запустят 14 декабря

Новый мультимодальный маршрут в Челябинской области начнет работать 14 декабря. Он свяжет Челябинск и горнолыжный курорт «Завьялиха» (Трехгорный), сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги.

В составе маршрута по выходным и праздничным дням будет курсировать современный электропоезд ЭП2Д Челябинск — Усть-Катав. От станции Вязовая до горнолыжного центра и обратно туристов будет доставлять специальный автобус. Из Челябинска пригородный поезд отправляется в 06:04, с Вязовой — в 18:04.

Билеты на маршрут будут продаваться полными пакетами услуг, которые включают проезд на поезде и автобусе, ски-пасс, прокат, а также завтрак.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», электричка Челябинска — Усть-Катав начала курсировать по выходным с 30 ноября. Маршрут включает остановки на станциях Чебаркуль, Миасс, Златоуст, Бердяуш, Сулея, Мурсалимкино и Вязовая. Стоимость билета составляет 974,9 руб.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...