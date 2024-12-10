Мультимодальный маршрут из Челябинска в «Завьялиху» запустят 14 декабря

Новый мультимодальный маршрут в Челябинской области начнет работать 14 декабря. Он свяжет Челябинск и горнолыжный курорт «Завьялиха» (Трехгорный), сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги.

В составе маршрута по выходным и праздничным дням будет курсировать современный электропоезд ЭП2Д Челябинск — Усть-Катав. От станции Вязовая до горнолыжного центра и обратно туристов будет доставлять специальный автобус. Из Челябинска пригородный поезд отправляется в 06:04, с Вязовой — в 18:04.

Билеты на маршрут будут продаваться полными пакетами услуг, которые включают проезд на поезде и автобусе, ски-пасс, прокат, а также завтрак.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», электричка Челябинска — Усть-Катав начала курсировать по выходным с 30 ноября. Маршрут включает остановки на станциях Чебаркуль, Миасс, Златоуст, Бердяуш, Сулея, Мурсалимкино и Вязовая. Стоимость билета составляет 974,9 руб.