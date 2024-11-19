Между Челябинском и Усть-Катавом запустят электричку с 30 ноября

На Южно-Уральской железной дороге появится новый пригородный поезд направлением Челябинск — Усть-Катав. Электричка начнет курсировать по выходным и праздничным дням с 30 ноября, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

Пригородный поезд №7105 начнет отправление из Челябинска в 6:04 и прибудет в Усть-Катав в 11:31. Электричка №7106 будет выезжать из Усть-Катава в 17:46 и приезжать в столицу Южного Урала в 23:05. Маршрут также включает в себя остановки на станциях Вязовая, Мурсалимкино, Сулея, Бердяуш, Златоуст, Миасс 1, Чебаркуль. Стоимость билета 974,9 руб.

Кроме того, в декабре 2024 года этот электропоезд станет частью мультимодального маршрута до горнолыжного курорта «Завьялиха» с курсированием до 16 марта 2025-го.