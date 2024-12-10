Первый сериал по Warhammer запущен в разработку

Первый в истории сериал по вселенной Warhammer 40,000 официально находится в разработке. Права на экранизацию получила Amazon MGM Studios, британский актер Генри Кавилл назначен на роль исполнительного продюсера. Ему же предстоит сыграть главную роль в проекте.

По словам источника издания Deadline, несмотря на заключенную сделку, проект еще не имеет шоураннера. Тем не менее владеющая правами на вселенную студия Games Workshop уже собрала коллектив сценаристов, на материалах которых будет строиться сериал. Как сообщает издание, данный проект станет первой частью будущей кинематографической франшизы по вселенной Warhammer 40,000.

Генри Каввил, назначенный исполнителем главной роли и продюсером проекта, является большим фанатом вселенной Warhammer, о чем актер многократно упоминал. По словам Генри Каввила, выход сериала по данной вселенной был его давней мечтой. «Моя невероятная команда и я вместе с блестящими умами Games Workshop работали в концептуальных комнатах, разбирая подходы к грандиозности и великолепию мира Warhammer»,— написал господин Каввил на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Подробностями разработки актер делиться не стал.

Вселенная Warhammer 40,000 началась с выпуска стратегической настольной игры в жанре технофэнтези в 1987 году британской компанией Games Workshop. Действие происходит в вымышленной вселенной: космическая империя человечества должна противостоять инопланетным завоевателям. Переговоры с Amazon о создании сериала по вселенной компания вела с 2022 года.