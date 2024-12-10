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Апелляционный суд признал законным контракт на очистку реки Миасс в Челябинске

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу прокуратуры Челябинской области на решение нижестоящей инстанции о признании законным контракта на очистку реки Миасс. Договор между «Центром экологического мониторинга» и ООО «Баромембранная технология-сервис» (город Владимир) остается действительным. Информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

Контракт на восстановление и экологическую реабилитацию реки стороны заключили в 2023 году. Работы оценили в 3,4 млрд руб. Однако в мае текущего года региональная прокуратура подала иск, посчитав, что договор подписали с единственным поставщиком без достаточных для этого оснований. Таким образом, по мнению надзорного ведомства, заказчик нарушил контрактное законодательство. По требованию прокуратуры были приняты обеспечительные меры — с мая «Центр экологического мониторинга» не мог оплачивать работы, а с 31 июля очистка реки была приостановлена. Однако вскоре обеспечительные меры в части выполнения обязательств подрядчиком отменили.

В сентябре суд отказал надзорному ведомству в удовлетворении иска, и прокуратура подала апелляцию. После этого ООО «Баромембранная технология-сервис» отказали в снятии запрета на оплату работ, но в декабре суд признал контракт по восстановлению Миасса законным.

Виталина Ярховска

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