В Перми рядом с элитным рестораном продается бизнес-центр

В Перми, на ул. Газеты «Звезда», 25б, рядом с рестораном Les Marshes, на продажу выставлен бизнес-центр. Согласно объявлению на сайте «Авито», двухэтажное здание имеет площадь 733 кв. м. Стоимость актива составляет 54 млн руб., или 73,6 тыс. руб. за 1 кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: авито Фото: авито

В объявлении указано также, что на первом этаже центра располагаются торговые площади, на втором — офисные помещения. Здание сдано в аренду. Прилегающая территория располагает тремя парковочными местами. «Помещение можно реконструировать под любой вид деятельности, также возможно подключение газа»,— говорится на сайте «Авито».

Согласно сервису 2ГИС, в указанном административном здании располагается 13 организаций, в том числе точки питания, центры по продаже и ремонту электроники, магазины и салоны красоты.