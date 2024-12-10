Суд отказался предоставить равные права старшим детям Руперта Мердока в его трасте

Вчера, 9 декабря, суд в США отказался менять устав трастового фонда Руперта Мердока, предоставляющий равные голосующие права старшим детям магната, в том числе Лаклану Мердоку, который считается главным наследником Мердока-старшего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руперт Мердок

Фото: Fred Greaves/File Photo, Reuters Руперт Мердок

Фото: Fred Greaves/File Photo, Reuters

93-летний Руперт Мердок в 2023 году начал процесс изменения устава траста, чтобы дать больше прав Лаклану Мердоку, однако это вызвало возражения трех других старших детей магната — Джеймса, Элизабет и Пруденс.

Так дело об изменении устава попало в суд по наследственным спорам штата Невада, который и отказался менять устав, сославшись на «сложность дела, сопоставимую с настоящей шарадой». Представители Джеймса, Элизабет и Пруденс Мердоков приветствовали это решение. Адвокаты Руперта и Лаклана Мердоков пока никак не прокомментировали решение суда.

Теперь дело отправится в следующую инстанцию, которой является окружной суд штата Невада. Он может утвердить или отменить решение либо назначить дополнительную экспертизу для изучения дела.

Евгений Хвостик