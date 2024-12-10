Китай ограничил выдачу виз гражданам США за «связанные с Гонконгом дела»

Министерство иностранных дел КНР вводит визовые ограничения для тех американских граждан, которые допускают «вопиющие действия в вопросах, связанных с Гонконгом». Об этом сообщила пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин на сегодняшнем брифинге для журналистов.

Журналисты Shenzhen TV задали вопрос о том, какие действия предприняли власти Китая в ответ на решение США ввести визовые ограничения для тех чиновников из Гонконга, которые контролируют выполнение закона о защите национальной безопасности Гонконга. Пресс-секретарь МИД КНР ответила, что Китай уже представил США «свою официальную позицию относительно действий американской стороны».

По словам госпожи Мао, США воспользовались связанными с Гонконгом вопросами, чтобы «неожиданно ввести визовые ограничения в отношении китайских официальных лиц, что является грубым вмешательством во внутренние дела Китая, серьезно нарушает принципы международного права и базовые нормы международных отношений». Пресс-секретарь сочла необходимым подчеркнуть, что Гонконг является частью Китая и дела Гонконга являются внутренним делом Китая. «Мы призываем США уважать суверенитет Китая, уважать правопорядок Гонконга и прекратить вмешиваться в дела Гонконга в какой бы то ни было форме»,— заявила она.

Решение США о введении визовых ограничений для некоторых гонконгских чиновников было принято после отправки в тюрьму в Гонконге на сроки от четырех до десяти лет 45 оппозиционеров по обвинению в нарушении закона о национальной безопасности. По мнению китайских властей, все оппозиционеры состояли в сговоре с целью проведения подрывной деятельности в ходе неофициальных праймериз демократической оппозиции в 2020 году, хотели получить контроль над законодательным органом города и парализовать работу правительства.

Алена Миклашевская