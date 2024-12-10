Во Франции зафиксирован рост суицидальных настроений у молодежи во время пандемии

Министерство здравоохранения Франции зафиксировало в период пандемии неожиданный всплеск суицидальных настроений и числа попыток совершить самоубийство среди молодежи. Самыми уязвимыми Минздрав называет одиноких молодых людей без детей и тех, кто столкнулся с серьезными финансовыми проблемами. С точки зрения сфер деятельности самые сильные суицидальные настроения традиционно фиксируются в гостинично-ресторанном бизнесе.

Как отмечается в докладе, в целом по стране количество людей, задумывающихся о суициде, снизилось в период с 2020 по 2021 год с 3,6% до 3,2% работоспособного населения. Однако при этом был зафиксирован аномальный всплеск суицидальных настроений среди молодежи в возрасте 18–24 лет: показатель вырос более чем вдвое — до 7,1%. У других возрастных групп показатель либо сократился, либо вырос незначительно (в пределах 0,5%).

О том, как пытаются бороться с проблемой в РФ,— в материале «Краткий курс суицидальных мыслей».

Кирилл Сарханянц